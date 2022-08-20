Внешность повергает в шок: вы удивитесь, как сегодня выглядит Оби-Ван Кеноби

Сегодня «Звездные войны» по праву считаются классикой мирового кино. Сага объединила фанатов по всему миру. Фильмы, книги и комиксы по этой истории разлетаются со скоростью света.

Далеко не все актеры смогли найти себе местечко после окончания съемок. Одним из таких стал Юэн МакГрегор. Мало того, что главный красавчик получил отдельный сериал, так всего в его багаже порядка четырех десятков разных проектов.

Сейчас МакГрегору 51, но на свой возраст актер не выглядит. Кажется, будто шотландец забальзамировался или регулярно прибегает к пластическим операциям, не меняющим его черты лица.

Так, очередное фото Оби-Вана буквально забросали восторженными комментариями. Фанаты были в шоке от того, насколько прекрасен МакГрегор сейчас.