Власти рвут и мечут: продолжение «Брата» запретили в России

Вторая часть знаменитой криминальной саги «Брат» вышла на экраны в 2000 году. А спустя 23 года Валерий Переверзев решил выпустить продолжение картины Алексея Балабанова, но зрители, как оказалось, не смогут увидеть его творение.

Так, по данным СМИ, Министерство культуры отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Брат 3». Это значит, что картину не смогут показать в кинотеатрах, несмотря на запланированные сеансы и проданные билеты.

При этом неизвестно, что именно не оценили чиновники. Однако Владислав Пастернак, руководитель компании HHG, которая должна была заниматься прокатом фильма, отметил, что столкновение произошло на правовой почве. Но он рассчитывает изменить решение министерства.

Сами чиновники пока не прокомментировали свое решение. Отметим, что премьера картины должна была состояться 23 ноября в нескольких кинотеатрах страны.