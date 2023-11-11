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Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова

11 ноября 2023 20:30
Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова

Артист резко сдал.

Внезапная смерть Андрея Миронова стала шоком для его поклонников и коллег. Актер так и не успел закончить съемки в одном известном проекте, и режиссеру пришлось принимать экстренные меры.

Речь идет о картине под названием «Следопыт». В ней у артиста была второстепенная роль. Он отработал положенные три дня на съемочной площадке и должен был вернуться туда через некоторое время. Но не успел.

На гастролях в Риге звезда советского кино скончался. Постановщик Павел Любимов из уважения к покойному оставил в своем фильме сцены с его участием. И стоит отметить, что уже тогда можно было понять, что со знаменитостью творится что-то неладное.

Миронов выглядел плачевно: в свои 46 лет он превратился в изможденного «старика». При внимательном взгляде на него можно было предсказать беду. Было видно, что народному любимцу, увы, оставалось не так уж много.

Видно, что вот-вот умрет: в этом изможденном «старике» не узнать Андрея Миронова
Фото: Aleksandr Sternin, Russian Look/globallookpress.com, unsplash.com, кадр из фильма «Следопыт» (1987)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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