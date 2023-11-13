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Киноафиша Статьи Вицин появлялся в «Бриллиантовой руке» в роли алкоголика: единицы узнавали его

Вицин появлялся в «Бриллиантовой руке» в роли алкоголика: единицы узнавали его

13 ноября 2023 11:30
Вицин появлялся в «Бриллиантовой руке» в роли алкоголика: единицы узнавали его

Об этом факте слышали только настоящие киноманы.

У Георгия Вицина множество замечательных ролей в кино: от Михайло Бальзаминова в «Женитьбе Бальзаминова» и волшебника в «Сказке о потерянном времени» до Труса в комедиях Леонида Гайдая и Хмыря в «Джентльменах удачи». Мало кто знает, что артист засветился и в другом легендарном фильме.

Знаменитость была и в «Бриллиантовой руке», однако лишь за кадром. В одной из сцен Семен Семенович Горбунков видит алкоголика, распластавшегося на асфальте. Лица героя не видно: лишь часть туловища и ноги. Немногие знают, что в кадре лежит не кто иной, как сам режиссер картины.

О небольшом камео Гайдай признался в своих мемуарах. Зрители помнят, что пьяница пел песню:

«Ля, ля, ля, ля, ля, ля, вертится быстрей земля».

Ее исполнял Вицин в «Кавказской пленнице». Постановщик попросил культового артиста исполнить незамысловатую композицию и в этот раз.

Фото: Кадр из фильма «Бриллиантовая рука» (1968), legion-media.ru
Алла Новикова
Алла Новикова
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