Весь Запад любовался грудью Гурченко: этого Кончаловский не показал советским зрителям

Людмила Гурченко оказалась в незавидном положении. Съемки в фильме «Сибириада» пошли не по плану, и артистке пришлось молить режиссера о пощаде. Но постановщик пошел на уступки лишь частично.

Андрей Кончаловский дорожил работой с легендой советского кино. Незадолго до начала творческого процесса актриса сломала ногу и не могла ходить. Замену ей киношник не искал, а терпеливо ждал, пока звезда вернется в форму.

Гурченко знала, что ей предстоит сниматься в интимной сцене с Никитой Михалковым. Актер настолько вошел во вкус, что случайно обнажил грудь своей партнерши. Людмила Марковна взбунтовалась и выступила с требованием выключить камеры. А после этого попросила Кончаловского вырезать провокационные кадры.

Однако терять ценный контент Андрей Сергеевич не хотел. Но и совсем глух к мольбам знаменитости не остался. Он пообещал, что отечественные зрители обнаженку не увидят, и сдержал слово. А вот Западу повезло — там публика получила уникальную возможность полюбоваться на прелести советского секс-символа.