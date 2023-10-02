Вертинской в подметки не годится: не такой вы представляли жену Ихтиандра

После премьеры «Человека-амфибии» Владимиру Кореневу пачками приходили письма от влюбленных женщин. Фанатки умоляли красавчика с морем в глазах стать у них первым мужчиной. Пуститься во все тяжкие актеру мешал статус женатого человека.

На съемках картины у звезды намечался роман с партнершей. В свободное от работы время артист за ручку гулял в парке с Анастасией Вертинской, пока дома его ждала законная супруга. Доброжелатели быстро раскрыли глаза Алефтине Константиновой, и та приехала вызволять мужа из объятий хищной красотки.

Многие не такой представляли ту, которой посчастливилось отхватить мечту миллионов. Казалось, что жена и в подметки не годится экранной возлюбленной Ихтиандра. Но тем не менее именно с ней сердцеед и мачо прожил всю свою жизнь.

С внешностью Константиновой, может быть, и не повезло, зато бойкого характера было не занимать. Четыре года она ждала от избранника предложения руки и сердца, пока однажды не выставила условие: либо завтра они подают заявление в ЗАГС, либо это конец их истории. И Коренев, осознав, что тянуть больше нельзя, выбрал первое.