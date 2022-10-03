Вертинская и Коренев едва не погибли: что творилось на съемках «Человека-амфибии»

Когда советский режиссер Владимир Чеботарев взялся в 1961 году снимать «Человека-амфибию», многие не верили в его успех. Ведь картина предполагала множество подводных съемок, которые в те времена было очень трудно реализовать.

Но Чеботарев не отчаялся – он нанял лучших советских спецов. Съемочной группе помогал первый чемпион СССР по подводному плаванию Рэм Стукалов. По ходу съемок пришлось многое корректировать и изобретать. Например, киношники использовали специальные прозрачные боксы для съемок под водой.

Большинство сцен актеры играли без дублеров и нередко оказывались в большой опасности. Особенно трудно дался эпизод, в котором Гуттиэре тонет и медленно идет ко дну. Подводники научили Анастасию Вертинскую правильно выпускать воздух, чтобы опускаться на дно моря, а для быстрого спуска к купальным трусам актрисы прикрепили свинцовое грузило. Лишь после того, как Вертинская оказывалась на дне, аквалангист давал артистке подышать воздухом – и она вновь опускалась на дно, чтобы доснять сцену с Ихтиандром.

Актер Владимир Коренев едва не погиб во время съемок сцены, где привязанного к якорю Ихтиандра бросали в море. Эпизод снимали на глубине двадцати метров. Сцену успешно отсняли, и Кореневу под водой дали загубник запасного акваланга, но оказалось, что воздух из баллона все это время не шел. Еще минута – и актер бы задохнулся. Но аквалангист Стукалов мгновенно среагировал, надел на Коренева свой акваланг и, задержав дыхание, выплыл на поверхность.

Трагедией могли бы закончиться и съемки другого эпизода. Один из матросов выпустил из рук конец 60-метровой цепи. Цепь начала разматываться, унося Владимира Коренева на глубину. К счастью, цепь вовремя подхватили – и актер остался цел.