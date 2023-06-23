Верится с трудом: эту тайну Никулина десятилетиями скрывали от зрителей

Эльдар Рязанов придумал картину «Старики-разбойники», когда лежал в больнице и познакомился там с интересным пенсионером. На главные роли без проб утвердили Евгения Евстигнеева и Юрия Никулина. Но немногие догадываются, что у Никулина на съемочной площадке был один секрет.

Несмотря на солидный возраст, Никулину приходилось носить седую накладку на волосы. Собственные волосы актера тоже поседели, но в жизни он предпочитал их закрашивать.

Актриса Ольга Аросева задала актеру вопрос о том, зачем ему нужна поддельная седина, если можно просто немного отрастить волосы и получить натуральную. На это актер ответил, что не планирует ходить седым. К этому вопросу Юрий Владимирович подходил философски.

Он ответил Аросевой, что работает в цирке, и над ним постоянно смеются дети. Если он будет седым, то получается, что ребята будут высмеивать старика. А если молодежь будет смеяться над старостью, то это будет некрасиво, заявил артист.