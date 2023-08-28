В «Жестоком романсе» обманули простых людей: больше не сможете смотреть как прежде

Мелодрама Эльдара Рязанова «Жестокий романс» стала первым фильмом в карьере молодой Ларисы Гузеевой. Картина была весьма тепло встречена публикой, а журнал «Советский экран» признал ее фильмом года. При этом далеко не все зрители догадывались, с каким обманом столкнулись во время просмотра.

Дело в том, что Гузеева плохо справлялась со своей работой. Артистка эффектно смотрелась в кадре, однако далеко не всегда ей удавалось подобрать нужные интонации, чтобы выглядеть естественно. Поэтому Рязанов, закончив съемки, решил пойти на хитрость и не разочаровывать публику.

Как оказалось, Гузеева в кадре говорит голосом актрисы Анны Каменковой, известной по фильмам «Молодая жена» и «Солнечный ветер». Песни же за нее исполняет солистка цыганского трио «Ромэн» Валентина Пономарева. Только так постановщику удалось добиться от Гузеевой эффектного образа, которым публика осталась довольна.