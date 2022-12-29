В условиях тотального дефицита: не поверите, чем пожертвовали ради костюма Ихтиандра

В золотой коллекции советских фильмов немало шедевров, созданных за копейки. В список малобюджетных картин входит легендарная лента «Человек-амфибия».

Так, чтобы создать уникальный водонепроницаемый костюм Ихтиандра, приходилось использовать все то, что попадало под руку. Пришлось даже пожертвовать одной ценностью «Ленфильма». Десять тысяч чешуек вырезали из архивной кинопленки, красили каждую частичку перламутровой краской и пришивали к комбинезону вручную. Для самого костюма использовали эластичный материал, предназначенный для создания женских колготок. Так что на самом деле плавательный комбинезон героя был очень даже водопроницаемым.

Актеру Владимиру Кореневу пришлось несладко. Его одеяние моментально промокало, и артист то и дело отогревался после каждой отснятой сцены. Тогда в костюм добавили прокладку из поролона, чтобы хоть как-то облегчить участь Коренева. Но и это не спасло. Костюмеры призадумались и нашли решение — резиновая рубаха и трусы. От попадания воды это, конечно, не спасало, но жидкость нагревалась от телесного тепла, поэтому актеру становилось не так холодно.