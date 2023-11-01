В титрах не указан: вот какой известный актер сыграл в «12 стульях»

Леонид Гайдай всегда с особой тщательностью подходил к подбору артистов для своих фильмов. Экранизируя роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова, режиссер взял на себя серьезную ответственность и не разочаровал зрителей. Арчил Гомиашвили блестяще исполнил роль Остапа Бендера, а Сергей Филиппов отлично смотрелся в образе Кисы Воробьянинова.

Засветились в картине и другие звезды советского кино: от Юрия Никулина до Натальи Варлей. Но мало кто знает, что в эпизоде появился актер из кинолент «Три дня в Москве», «Место встречи изменить нельзя» и «О бедном гусаре замолвите слово». Правда, Стас Садальский даже не попал в титры.

В сцене в театре «Колумб» Воробьянинов рухнул в оркестровую яму. Вытаскивал незадачливого предводителя дворянства именно Садальский в пожарном шлеме. Это была одна из первых ролей будущей звезды в кино.