В СССР всех обманули: не поверите, какой на самом деле была Тося из «Девчат»

Картина Юрия Чулюкина «Девчата» вышла на экраны в 1961 году и моментально стала хитом. Эта легкая и ироничная комедия до сих пор пользуется огромной популярностью среди зрителей. А звезду фильма Надежду Румянцеву после этой роли даже звали в Голливуд, называя Чаплиным в юбке.

Главная героиня Тося Кислицына — очаровательная барышня с отличным чувством юмора и веселым нравом. Она упряма, но харизматична, и оставаться к ней равнодушным совершенно невозможно.

Но в оригинальной повести Бориса Бедного, по которой сняли фильм, главная героиня была совсем иной.

Анастасия Поликарповна — необразованная и простоватая девушка. Сначала она со скандалом уходит из совхоза, потом вылетает из домработниц. На кухню в лесной глуши она попадает только потому, что хорошие специалисты отказывались туда ехать.

Характер у девушки не сахар, да и с профессионализмом беда. А когда в нее влюбляется лесоруб Илья, Тося начинает им нагло манипулировать. Такая героиня была неподобающим образцом для советской девушки. Поэтому в фильме ее сделали озорной и искренне влюбленной барышней с бойким характером.