В СССР внимания не обратили: квартира Нади из «Иронии судьбы» любого доведет до истерики

Год за годом мы не замечали этих деталей.

Каждый год пересматривая фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», мы по привычке не замечаем многих деталей. Но самые внимательные зрители обнаружили в картине то, из-за чего у аккуратистов начнет дергаться глаз.

Кажется, Надя Шевелева была жуткой барахольщицей. Иначе зачем ее квартира завалена массой странных предметов? Если наличие манекена в углу можно объяснить любовью учительницы к шитью, а глобус — тайной страстью к путешествиям, то некоторые другие детали обстановки вводят в замешательство.

В кадре можно увидеть десяток разных ламп по всей квартире, в том числе и керосиновую, множество антикварных предметов, включая массивную раму, при помощи которой Женя пытался рассмешить Надю, и старинный самовар.

Кроме того, в разных частях жилища стоят целых девять чемоданов, два телефонных аппарата и три холодильника. Завершает картину клеенчатая занавеска в гостиной. Ремонт Надежда не делает, поэтому шторка для душа в комнате, очевидно, нужна для красоты.