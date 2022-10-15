В СССР снимали не только комедии: вот какой фильм вызывал сковывающий страх у всех зрителей

Советское кино ассоциируется у зрителей с чем-то добрым и трогательным, однако кинематограф СССР был богат на эксперименты. Во времена Советского Союза было снято несколько фильмов ужасов – и это не только знаменитый «Вий».

Картина «Господин оформитель» вышла в прокат в перестроечный 1988 год.

Режиссировал фильм Олег Тепцов, а главных ролях снялись Виктор Авилов, Анна Демьяненко, Михаил Козаков и Иван Краско.

Сюжет картины рассказывает о скульпторе, который решил сделать из красивой умирающей девушки не менее прекрасную скульптуру. Но вот незадача – спустя пару лет скульптор видит красавицу живой и здоровой… Элегантный, но пугающий фильм был снят по рассказу Александра Грина «Серый автомобиль». А в самой картине звучат стихи другого классика литературы – Александра Блока.