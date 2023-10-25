В СССР просто не знали: «Бриллиантовая рука» оказалась пародией на голливудский боевик

Картина «Бриллиантовая рука» вышла на экраны в конце 60-х и стала настоящим хитом проката. Со временем комедия приобрела культовый статус: легендарный фильм с участием Юрия Никулина и Андрея Миронова смотрел каждый россиян. Однако далеко не все зрители понимают, что у киноленты есть двойное дно.

На самом деле шедевр Леонида Гайдая полон отсылок и пародийных сцен. Режиссер оставил целый ряд аллюзий на серию боевиков о приключениях Джеймса Бонда. Стамбульские сцены отсылают к картине «Из России с любовью», действия которой разворачиваются в турецком мегаполисе.

Загадочный образ шефа, чьи руки мы видим в кадре, является намеком на суперзлодея Блофельда, лицо которого также не демонстрируют в бондиане. Оперативник с приемником, замаскированным под пачку сигарет, напоминает скрывающийся среди табака детонатор в картине «Шаровая молния». В свою очередь автомобиль, прикрепленный к вертолету, явно отсылает к аналогичной сцене в боевике «Живешь только дважды».