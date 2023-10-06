В СССР никого не смущал этот пошлый фильм: в России лента под запретом

Трехсерийный фильм «Тихий Дон» пользовался в СССР огромной популярностью. Он вышел на экраны в 1957 году, за первые двенадцать месяцев проката его увидели почти 47 миллионов человек.

Проект получил немало наград как в Советском Союзе, так и на международном уровне. Первая серия взяла приз на Всесоюзном фестивале и на брюссельском Международном кинофестивале. А третья, заключительная часть фильма, сделала режиссера Сергея Герасимова обладателем «Хрустального глобуса».

Однако сегодня отношение и к самой картине, и к роману Михаила Шолохова сильно изменилось. Произведение под запретом. По крайней мере, для несовершеннолетних. Несмотря на то, что книга еще входит в школьную программу по литературе, власти установили ограничения «18+» на оба произведения. Проблема в том, что и в книге, и в фильме очень много откровенных сцен. Детям такое зрелище не рекомендовано.