В СССР интим был: эротическую сцену в этом советском фильме с интересом смотрела вся страна

Кончаловский не постыдился вставить такое в свой фильм.

В 1974 году на экраны вышел драма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных». Это кино о разлуке влюбленных, о духовной смерти и возрождении. В зависимости от яркости чувств героев палитра цветов в картине менялась от яркой до почти черно-белой.

Но несмотря на глубокий посыл кино, зрители пересматривали картину совсем по другой причине.

Режиссер придумал сцену, которая по-настоящему украсила картину. В фильме главная героиня в исполнении Елены Кореневой бежит по пляжу в расстегнутой рубашке. Причем, абсолютно без белья. Зрители оценили смелую, по меркам советского кино, сцену.