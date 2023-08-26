В СССР этот мультфильм почти запретили: цензоры успокоились, когда убрали одного актера

Советская цензура, как известно, не давала спуску ни кинорежиссерам, ни мультипликаторам. Порой, чтобы их детище попало на экраны, творцам предстояло пройти немало суровых испытаний.

Так, показ культового советского мультфильма «Падал прошлогодний снег» мог никогда не состояться. Его создатель Александр Татарский столкнулся со множеством претензий со стороны властей. Причиной проблем стал актер Станислав Садальский, озвучивший главного персонажа и рассказчика.

До одного из чиновников дошла информация, что артиста видели в компании иностранной подданной. Ей оказалась двоюродная бабушка Садальского, эмигрировавшая в Германию еще в 1917 году. Станислав Юрьевич очень обрадовался встрече с родственницей, но он и подумать не мог, что это чревато последствиями.

Актера существенно ограничили в правах, запретили выезжать за пределы страны и даже исключили его фамилию из титров мультфильма. Только после этих мер пластилиновое детище Татарского допустили до экранов.

Сегодня «Падал прошлогодний снег» считается одним из шедевров абсурдистского юмора, а фразы оттуда ушли в народ: