В США советскую экранизацию этой книги признали лучшей: в СССР фильм многих раздражал

Признанный мэтр Георгий Данелия снял и выпустил в 1973 году фильм «Совсем пропащий» по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Картина, откровенно говоря, получилась не самая сильная. Однако, как известно, за рубежом высоко ценили советские экранизации, поэтому нередко они приходились по душе больше, чем фильмы на языке оригинала.

Так вышло и на этот раз. В США картина «Совсем пропащий» очень понравилась зрителям. Более того, ее даже признали лучшим воплощением романа.

Однако советские киноманы это мнение не разделяли. Автор Дзен-канала «Нижегородский мечтатель» назвал фильм откровенно слабым, и подписчики согласились с ним, а также раскритиковали название.