Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В США советскую экранизацию этой книги признали лучшей: в СССР фильм многих раздражал

В США советскую экранизацию этой книги признали лучшей: в СССР фильм многих раздражал

2 сентября 2023 10:00
В США советскую экранизацию этой книги признали лучшей: в СССР фильм многих раздражал

Его явно недооценивали.

Признанный мэтр Георгий Данелия снял и выпустил в 1973 году фильм «Совсем пропащий» по мотивам произведения Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна». Картина, откровенно говоря, получилась не самая сильная. Однако, как известно, за рубежом высоко ценили советские экранизации, поэтому нередко они приходились по душе больше, чем фильмы на языке оригинала.

Так вышло и на этот раз. В США картина «Совсем пропащий» очень понравилась зрителям. Более того, ее даже признали лучшим воплощением романа.

Однако советские киноманы это мнение не разделяли. Автор Дзен-канала «Нижегородский мечтатель» назвал фильм откровенно слабым, и подписчики согласились с ним, а также раскритиковали название.

«Мало того, что название какое-то левое, из пальца высосанное, так оно и не объясняет, о чем фильм!» — написали в комментариях.

В США советскую экранизацию этой книги признали лучшей: в СССР фильм многих раздражал
Фото: Кадры из фильма «Подкидыш» (1939), «Совсем пропащий» 1973
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше