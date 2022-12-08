В США из «Острова сокровищ» удалили 34 минуты: что не понравилось американцам

Мультфильм «Остров сокровищ» после триумфа в СССР отправился покорять иностранных зрителей. Он оказался на экранах во многих странах мира, но в США подвергся неожиданным изменениям.

Дело в том, что фильм из двух частей включает в себя многочисленные музыкальные вставки, снятые при участии ВИА «Фестиваль». В песнях артисты, переодетые в пиратов, призывали публику отказаться от вредных привычек и, например, не повторять жизненный путь разбойников. И именно эти эпизоды американские прокатчики решили вырезать из готового фильма. Зрители получили обычный мультфильм без намека на экспериментальные номера, сделанные в духе немого кино, которые многие поклонники считают важной частью картины.

Такой шаг сократил продолжительность ленты на 34 минуты. Как оказалось, многие американские зрители до сих пор не знают, как на самом деле выглядит мультфильм и регулярно поражаются этому, а в социальных сетях можно встретить десятки удивленных комментариев.