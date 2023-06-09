Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В советской «Золушке» продвигали запретное учение: никто внимания не обратил

В советской «Золушке» продвигали запретное учение: никто внимания не обратил

9 июня 2023 09:00
В советской «Золушке» продвигали запретное учение: никто внимания не обратил

Непонятно, где были цензоры.

Сказка «Золушка» считается одним из главных кинохитов СССР. Но не все так просто с этой картиной, как кажется на первый взгляд.

При внимательном рассмотрении становится понятно, что фильм противоречит советской идеологии. Так, у многострадальной Золушки есть крестная мать, и это упоминается неоднократно. Причем эта героиня является положительной. То есть у девушки, если выражаться христианским языком, есть духовная наставница. Однако в атеистическое государство подобное явление никак не вписывалось.

Кроме того, представители имперского мира Король и Принц были показаны как обаятельные герои. А государь вообще выдает, что он так устал от царства, что уйдет в монастырь.

Непонятно, почему цензоры так легко пропустили фильм и даже не потребовали от режиссера убрать спорные моменты. «Золушка» не была предназначена для юных комсомольцев, ведь картина транслировала запретное христианское учение и обеляла монархических правителей.

Фото: Кадр из фильма «Золушка» (1947), Unsplash
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
16 комментариев
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше