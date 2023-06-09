В советской «Золушке» продвигали запретное учение: никто внимания не обратил

Сказка «Золушка» считается одним из главных кинохитов СССР. Но не все так просто с этой картиной, как кажется на первый взгляд.

При внимательном рассмотрении становится понятно, что фильм противоречит советской идеологии. Так, у многострадальной Золушки есть крестная мать, и это упоминается неоднократно. Причем эта героиня является положительной. То есть у девушки, если выражаться христианским языком, есть духовная наставница. Однако в атеистическое государство подобное явление никак не вписывалось.

Кроме того, представители имперского мира Король и Принц были показаны как обаятельные герои. А государь вообще выдает, что он так устал от царства, что уйдет в монастырь.

Непонятно, почему цензоры так легко пропустили фильм и даже не потребовали от режиссера убрать спорные моменты. «Золушка» не была предназначена для юных комсомольцев, ведь картина транслировала запретное христианское учение и обеляла монархических правителей.