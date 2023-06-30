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Киноафиша Статьи В советском ответе Голливуду отказались снимать иностранца: вот кто его заменил

В советском ответе Голливуду отказались снимать иностранца: вот кто его заменил

30 июня 2023 11:30
В советском ответе Голливуду отказались снимать иностранца: вот кто его заменил

Режиссеру пришлось перекроить изначальный сюжет.

Советские киноделы и даже чиновники не раз черпали вдохновение у голливудских коллег. Картина «Великолепная семерка» так понравилась Никите Хрущеву, что он тут же распорядился снять наш ответ американцам. Вскоре киношники приступили к съемкам «Неуловимых мстителей».

Главные герои советской картины отчасти были списаны с персонажей повести «Красные дьяволята». Правда, один из героев пережил серьезную трансформацию. В оригинале фигурировал китаец Ю-ю, который в экранизации 1923 года стал афроамериканцем. В легендарной версии 1966 года персонаж превратился в цыгана Яшку.

Режиссер решил, что китайский или темнокожий герой будет далек от зрителя. Поэтому было решено не приглашать иностранного актера, а трансформировать героя в более понятного советской публике цыгана. На роль утвердили 16-летнего Василия Васильева — юношу из оседлой семьи.

В советском ответе Голливуду отказались снимать иностранца: вот кто его заменил

Картина принесла ему оглушительную популярность. Васильев стал актером цыганского театра «Ромэн», а затем перешел в «Ленконцерт».

Фото: заставка киностудии «Мосфильм», кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966)
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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