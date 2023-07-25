В советских фильмах молодые постоянно играли стариков: удивитесь, почему так

В наше время такого бы не произошло.

В советских фильмах очень многие актеры играли более зрелых персонажей. Кинематограф знает множество примеров.

Это и фильм «Три плюс два», где Наталья Фатеева и Наталья Кустинская сыграли женщин, которым уже было хорошо за 30. На деле же актрисам на момент съемок было 28 и 24 года соотвественно. Можно вспомнить и другой пример — Армена Джигарханяна в ленте «Когда наступает сентябрь» 1976 года. Там советский актер, которому на тот момент было всего 39 лет, убедительно изобразил старика, прошедшего войну. Объяснить такой выбор довольно просто.

Как отметил Дзен-канал KinoBugle.ru, в послевоенные годы жизнь у людей была далекой от райской. И это не могло не сказываться на внешнем виде: лица с морщинами, неидеальные зубы желтоватого оттенка. Без современной косметологии и в суровых условиях актеры выглядели значительно старше, поэтому и играли возрастные роли.