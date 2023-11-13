В Сети выбрали лучшего Пьера Безухова: многие смеялись над этим актером

Роман-эпопея Льва Толстого «Война и мир» известен во всем мире. Культовое произведение пытались экранизировать не один раз. Впервые перенести историю на кинопленку попробовали еще в Российской империи в 1915 году. Одной из самых нашумевших экранизаций стал британский сериал 2016 года.

Неожиданно творение Тома Харпера было тепло принято публикой, в том числе и отечественной. Зрители оценили образы главных героев. Пьера Безухова сыграл Пол Дано. Публика хвалила актерскую игру американца, его тонкие и трепетные эмоции, а также развитие характера персонажа в течение телефильма.

Выбор актера многим показался неожиданным. Дано долгое время играл плохишей, бандитов, психопатов и ботаников. Однако в «Войне и мире» звезда внезапно сменила свое амплуа и показала на экране сложного и чувственного героя русской классики.