В «Самой обаятельной и привлекательной» так высмеяли СССР, что не заметила даже цензура

Комедия «Самая обаятельная и привлекательная» захватывает зрителя своим динамичным сюжетом и блестящей актерской игрой. Лишь немногие обращают внимание на детали в картине, которые высмеивают СССР.

У Нади Клюевой была подруга Сусанна, сыгранная Татьяной Васильевой. Она работала в современном офисе, обставленном компьютерами. Сама Сусанна была психологом-социологом, но жила она намного лучше, чем герои-инженеры из НИИ. Примечательно, что самый умный из всех персонажей Гена Сысоев вообще смотрелся неудачником на фоне Сусанны.

Режиссер таким образом показал, что люди, занятые реальным делом, могли рассчитывать на скромное существование. Зато тот, кто увлекался околонаучными течениями, жил на широкую ногу.

В те годы ситуация в стране диаметрально менялась, что режиссер и отразил в картине. Но он сделал это через намеки и детали, которые не бросились в глаза цензорам. Поэтому фильм без проблем допустили к показу.