В России мало кто смотрел: этот фильм с Башаровым потряс иностранцев

Марат Башаров продолжает пополнять свою и без того обширную фильмографию. Далеко не все проекты с участием актера успешны. Но это вовсе не означает, что они сделаны неталантливо.

Яркий тому пример — лента «Свадьба» 2000 года. Картину снял Павел Лунгин, в ней у Башарова главная роль. В центре сюжета молодая красавица Татьяна в исполнении Марии Мироновой. Из Москвы девушка возвращается в родной город, где живет давно влюбленный в нее Миша. Вскоре выясняется, что в глушь героиня приезжает не просто так. Она ищет спасения от своего бывшего возлюбленного — бизнесмена.

Однажды Таня решается на смелый эксперимент и, бросая монетку, загадывает: если выпадет орел, то она согласится быть женой Миши. Как можно догадаться из названия фильма, решка не выпала.

Среди отечественных зрителей кино так и не стало популярным, а вот иностранцев оно потрясло до глубины души. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что детище русского режиссера удостоили приза на Каннском кинофестивале.