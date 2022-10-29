В подметки Аче не годится: с кем обрела женской счастье Баби из «Трех метров над уровнем неба»

Испанка Мария Вальверде известна в России по роли очаровашки Баби в фильме «Три метра над уровнем неба». Ее экранный дуэт с Марио Касасом, сыгравшем Аче, был настолько убедителен, что актерам стали приписывать роман. Пара действительно встречалась какое-то время, но в 2017 году над их отношениями была поставлена жирная точка, ведь Вальверде вышла замуж.

Избранником артистки стал дирижер Густаво Дудамель. Для Марии этот брак первый, а ее муж ранее был женат на танцовщице Элоизе Матурен и даже обзавелся сыном Мартином.

Пользователи Сети считают, что Дудамель – не лучшая пара для Марии Вальверде, но все же желают ей счастья в личной жизни: