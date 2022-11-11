В павильоны «Мосфильма» боялись заходить: съемки «Вия» обернулись фильмом ужасов наяву

Фильм «Вий» обрел почетное звание первого отечественного ужастика. Съемки этого проекта стали настоящим кошмаром для всех, кто был задействован в работе над ним.

Специально для съемочной команды на «Мосфильме» возвели церковь, в которую сотрудники студии старались заходить как можно реже. Целых полгода строение, обтянутое паутиной, ждало своего часа и пугало всех окружающих.

Любопытно, что при возведении мрачного здания на площадке то и дело велись жаркие споры: Александр Птушко, которому доверили работу над реквизитом, хотел, чтобы церковь была кривая, но художник фильма Николай Маркин был с этим несогласен.

Как пишет МК, чтобы создать жуткие образы всевозможной нечисти, художнице Сарре Мокиль пришлось немало потрудиться. Свою работу она выполнила на отлично: мастеру удалось напугать не только зрителей, но и актеров, которым после съемок казалось, что упыри и вурдалаки преследуют их даже за пределами съемочной площадки.