В нее были влюблены миллионы мальчишек: как сейчас выглядит Деметра из фильма «Дети шпионов»

11-летняя актриса Кортни Джайнс снялась в фильме «Дети шпионов 3D: Игра окончена» и проснулась звездой: девочка сыграла злодейку Деметру – и ее полюбили миллионы зрителей. Однако после такого блестящего старта Джайнс так и не смогла построить успешной карьеры в Голливуде.

Актриса засветилась в еще нескольких фильмах и сериалах – пара эпизодов в «Скорой помощи», семейная комедия «Благодаря Винни-Дикси» и корометражка «Иди спать, Сейди», снятая по ее собственному сценарию.

Сегодня Кортни Джайнс 30 лет. Девушка работает тренером в международной спортивной организации Special Olympics, а также пробует себя в качестве сценариста и продюсера. Для роли Деметры актрису красили в черный цвет, но теперь она предпочитает рыжий цвет волос и больше похожа на обычную девушку, чем на артистку.