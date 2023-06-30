В кинохите «Три плюс два» мечтал сняться актер из «Девчат»: провал был бы обеспечен

Летняя комедия «Три плюс два» в свое время выбивалась из ряда других советских картин. Сюжет рассказывал не о трудовых буднях пролетариев, а о приключениях молодых туристов.

Фильм снят по пьесе Сергея Михалкова «Дикари», которую успешно ставили в театре. Главные роли исполняли Вячеслав Тихонов, Георгий Вицин и Николай Рыбников. Когда Михалков приступил к сценарию для фильма, он был уверен, что актеры перекочуют из постановки в кинокартину. Звезда «Девчат» Рыбников, которому тогда было 32 года, страстно мечтал сыграть своего Сундукова в готовящейся картине. Однако режиссер Генрих Оганесян распорядился по-своему.

Он решил набрать более молодых актеров, чтобы освежить сюжет и поддать юношеского задора. Оганесян понимал: Рыбников будет играть так же, как и в театре, а это не нравилось режиссеру. К тому же артист уже начал поправляться и преждевременно стареть. Так роль досталась подтянутому и симпатичному Геннадию Нилову.

«Я не представляю Рыбникова в шортах», «Глупо бы он выглядел», «Весь фильм бы провалил, это точно»,

— пишут интернет-пользователи о Рыбникове в роли Сундукова.