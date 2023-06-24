В кинохите «Назад в будущее» нашли «советский след»: глазам не поверите

«Назад в будущее» — одна из культовых американских картин. Фильм наполнен американской культурой 80-х, но в нем нашлись неожиданные отсылки и к России, и к СССР.

Так, на джинсовой куртке Марти можно увидеть значок в виде белого кружка с красным треугольником и черной кривой. Такая символика в 80-е годы в США стала очень популярной — сказалась политика Горбачева, которая нашла неожиданный отклик у американской молодежи.

Значок Марти гласит «Искусство в революции». Выставка под таким названием проходила в 70-х годах в Великобритании. На ней были представлены работы советских художников. За Марти особой любви к искусству не наблюдалось. Видимо, он надел такой значок на фоне моды на все «советское».

Еще одна отсылка — водка «Попов», которую наливает себе мать Марти Лорейн Макфлай. На бутылке нарисован золотой двуглавый орел. На самом деле этот напиток делают в США. Но уже тогда производители спиртного знали, что водка продается лучше, если ее считают русской.