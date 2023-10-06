В «Кавказской пленнице» только один положительный герой: не сразу вспомните

Это вовсе не тот, о ком вы сейчас подумали.

Если вас спросят, кто положительный герой в комедии «Кавказская пленница», вы не задумываясь ответите, что Шурик. Героический студент спас красавицу Нину из плена, одолел троицу похитителей и вышел сухим из воды. Но если поразмышлять над ответом чуть дольше, можно увидеть, что персонаж Александра Демьяненко не так уж хорош.

Приехав на Кавказ, молодой человек тут же принялся обильно употреблять алкоголь. Потом поверил первым встречным и сдал свою подругу похитителям, даже не спросив ее мнения. А когда понял свою ошибку, то вместо обращения в милицию снова напился, устроил пьяный дебош и даже попал в больницу с «белочкой». На это обратили внимание на Дзен-канале «Горожанин».

Даже спасательную операцию, которую в итоге провел Шурик, ставить ему в заслугу странно. Ведь придумал ее вовсе не студент, а его друг Эдик. Он раздобыл и белые халаты, и снотворное, что как раз и помогло вызволить Нину. Проучить товарища Саахова тоже смог сообразительный водитель: он жил на Кавказе и знал, как правильно наказать преступника.