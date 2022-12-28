В «Карнавальной ночи» 67 лет не замечали недопустимый посыл: «Грамотно поданная дрянь»

Комедия «Карнавальная ночь» стала одним из лидеров советского проката и народным хитом. Зрители остались в восторге от ярких персонажей и остроумного сюжета. При этом, как уверены некоторые пользователи Сети, Эльдару Рязанову удалось добавить в фильм сильный антисоветский посыл.

Дело в том, что фильм, по мнению части современных зрителей, не старается бороться с подлостью, чинопочитанием и лизоблюдством. Вместо этого он лишь возводит такие качества в образ для подражания и убеждает зрителей, что это правильное поведение.

«Антисоветская дрянь, грамотно поданная», — уверены пользователи Сети.

При этом антисоветский посыл Рязанову удается спрятать за комичными и яркими персонажами. Таким образом, зрители далеко не сразу могут обнаружить, что именно хотел сказать режиссер и как он настраивал фанатов против политики партии.