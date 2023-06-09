В Голливуде жестоко высмеяли Кейт Миддлтон: в шоке вся Британия

Новая лента, вышедшая на экраны в мае этого года, стала скандальной еще задолго до своего выхода. Самое большое возмущение у людей вызвало решение создателей фильма сделать героиню темнокожей, ведь все с детства привыкли, что ее кожа должна быть светлой. Однако оказалось, что в кинокартине есть множество и других подводных камней.

Например, обнаружился большой намек на британскую королевскую семью. По сюжету, когда принц пытался угадать имя онемевшей русалочки, первыми он назвал имена Диана и Кэтрин. И вот тут-то дотошный зритель и углядел связь с правящим домом. Якобы Диана — это намек на покойную принцессу Диану. А Кэтрин — явная отсылка к Кейт Миддлтон, жене принца Уильяма. Картину завершили еще пару штрихов: цвет кожи Русалочки, ведь Меган Маркл тоже темнокожая. И реакция героини на имя Кэтрин — она брезгливо поморщилась.

Если представить, что Русалочка это и есть Меган Маркл, то реакция совершенно понятна, поскольку она просто на дух не переносит принцессу Уэльскую. К слову, и сама Меган как-то на шоу Опры умудрилась сравнить себя с Ариэль. Ведь среди ее бесчисленных страданий при дворе было и вынужденное безмолвие. Ей приходилось молчать о том, что она якобы сносила от Виндзоров. Но теперь, как мы видим, Меган обрела голос, да так, что ее уже не остановить.