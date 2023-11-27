В фильме с Боярским не показали: почему мушкетеры вызывали отвращение у француженок

Мушкетеры — символы благородства, дружбы и чести, ведь такими мы привыкли видеть их в советском кинематографе. Но на самом деле реальные мушкетеры были далеки от этого идеала. Если заглянуть в историю и отбросить художественный вымысел, то станет ясно, что встреча с д’Артаньяном и его компанией точно не сулила бы ничего хорошего.

Современникам мушкетеров их поведение казалось неприличным и даже жутким. Они не были высоконравственными личностями, а для французских дам их поступки были сродни ужасам Средневековья. Мушкетеры вели себя с дамами нагло и по-хамски, не стремились разрушить свою дурную славу.

Они посещали публичные дома, называемые тогда лавками чести, и заводили отношения с куртизанками из провинциальных семей. Они приезжали и в Париж не для того, чтобы посмотреть Лувр, а чтобы провести время, что называется, «во грехе», причем так делали и холостяки, и женатики.

Мушкетеры также не искали в своих невестах ангельскую внешность или покладистый характер, а предпочитали тех, кто имеет весомое преданное. Например, д'Артаньян, считался удачно женившимся человеком. Его законной супругой стала Анна Шарлотта Кристина де Шанлеси, баронесса де Сент-Круа, с изрядным приданым в 80 000 ливров.

Хотя у д'Артаньяна к ней не было особых чувств, он видел в этом браке выгоду, да еще какую. И если бы она не хотела выйти за него замуж, мушкетеры бы нашли способ убедить ее. Даже если для согласия пришлось бы похитить несчастную девушку.

Таким образом, реальные мушкетеры были далеки от идеала, который мы видели в кино. Их поведение и отношения с женщинами не были благородными, а скорее вызывали неприязнь и осуждение.