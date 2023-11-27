В фильме «12 стульев» нашли грубейший ляп: присмотритесь к кадру с дворником

В комедии «12 стульев» Юрий Никулин исполнил эпизодическую роль дворника. Артист появляется всего лишь в нескольких эпизодах, однако его участие в комедии связано с серьезным ляпом, который допустил Леонид Гайдай и художники по костюмам.

Дело в том, что в кадрах, когда Остап Бендер бреет голову Кисе Воробьянинову, герой Никулина предстает перед зрителями в фуражке и сером фартуке. Он уверяет присутствующих, что готов увидеть любой результат преображения, но в итоге в изумлении падает с лестницы. И уже на полу зрители видят тело мужчины, одетого в черную жилетку, со значительно более темными волосами и без кепки.

Как оказалось, падение в сцене исполнил не сам Никулин, а его дублер.

Из-за динамичности и юмора яркого эпизода зрители долгие годы не замечали подмену. Смеясь, они не обращали внимания, что перед ними совершенно другой человек. Однако не так давно поклонники все же обнаружили несостыковку.