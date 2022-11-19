В этой яркой красотке никто бы не смог узнать водителя трамвая из «Брата»: как выглядит та самая Света

В фильмографии актрисы Светланы Письмиченко не так много ярких ролей, но все же зрители помнят и любят ее благодаря фильму «Брат». В культовой картине Балабанова артистка сыграла Свету, возлюбленную главного героя. Для роли в фильме Светлана Письмиченко специально обучилась вождению трамвая.

Сегодня актрисе 57 лет – и она выглядит прекрасно.

Письмиченко работает в Театре имени Ленсовета, принимает участие в спектаклях театра «Приют комедианта» и Академического театра Комедии. Также артистка озвучивает мультфильмы – голосом Светланы Письмиченко говорят свинка Нюша из «Смешариков» и Пчеленок Тема из «Лунтика».

Сложилась и личная жизнь Письмиченко. Актриса замужем, и у нее двое детей.