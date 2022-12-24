В этой пожилой даме не узнать Лидию Михайловну из «Уроков французского»: вот как изменилась актриса

Знаменитая советская драма «Уроки французского» тронула до глубины души всех зрителей. Нежные отношения между Володей и Лидией Михайловной поразили своей искренностью.

Татьяна Ташкова, сыгравшая главную героиню в популярном фильме, заслужила признание публики и еще больше предложений о съемках. На её счету теперь более 75 ролей, а также звание заслуженной артистки России.

Кроме известности, картина принесла ей знакомство с будущим мужем.

Вместе они счастливо прожили 32 года. К сожалению, её супруга не стало, и это отразилось на артистке.

С возрастом она все меньше стала походить на Лидию Михайловну. От стройной, утонченной учительницы французского практически ничего не осталось. Только добрый взгляд и милая улыбка намекают на причастность 66-летней дамы к фильму Евгения Ташкова.