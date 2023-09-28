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В этом советском фильме больше всего «горячих» сцен: один из самых серьезных за всю историю

28 сентября 2023 09:00
В этом советском фильме больше всего «горячих» сцен: один из самых серьезных за всю историю

Режиссер добился своего.

В СССР кино вовсе не было таким целомудренным, как может показаться. Режиссерам удавалось вставлять пикантные моменты даже в такие картины, где их совсем не ждешь.

Удивительно, но факт: рекордсменом по количеству «горячих» эпизодов стала лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Сцена в бане впечатлила всех зрителей без исключения.

Режиссер продемонстрировал всю красоту женского тела не просто так. Тем самым он хотел показать, что под немецкими пулями гибнут прекрасные создания, созданные для любви и рождения детей.

Сначала актрисы наотрез отказались от съемок нагишом, требуя, чтобы вместо них раздевались дублерши. Но Ростоцкий сумел убедить артисток показаться перед народом в костюме Евы. Причем не один раз.

Действо с парением чиновники пропустили на экраны. А вот другой фрагмент, где девушки-зенитчицы загорают в чем мать родила, пустили под нож, посчитав, что обнаженки уже достаточно.

Фото: Кадр из фильма «А зори здесь тихие» (1972)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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