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В детстве пропустили мимо ушей: глупейшие ляпы из «Простоквашино»

13 ноября 2022 05:50
В детстве пропустили мимо ушей: глупейшие ляпы из «Простоквашино»

Заметили лишь самые внимательные.

На мультфильмах «Простоквашино» выросло не одно поколение россиян. Миллионы детей следили за приключениями Дяди Федора, Кота Матроскина и пса Шарика. Однако картины оказались «не без греха» — и в них можно найти множество ляпов.

В сцене, когда папа Дяди Федора получает деревянную посылку с галчонком, сбоку на ней видны всего 4 дырки. Однако, когда коробка оказывается на полу, отверстий уже 5. Непонятно, происки ли это галчонка или оплошность иллюстраторов.

В детстве пропустили мимо ушей: глупейшие ляпы из «Простоквашино»

Кот Матроскин в мультфильмах не только играет на гитаре, но и шьет.

А трудился Матроскин на швейной машинке для левшей, ведь ручку он держал справа, а всю работу выполнял левой рукой. Правда, письма при этом герой писал своей правой лапой.

В детстве пропустили мимо ушей: глупейшие ляпы из «Простоквашино»

В деревенском доме постоянно происходят метаморфозы с дымоходом. Если летом видно, что труба торчит слева, то зимой она переместилась на правую сторону дома. Неужели капитальный ремонт?

В детстве пропустили мимо ушей: глупейшие ляпы из «Простоквашино»
Фото: Legion-Media, кадры из мультфильма "Трое из Простоквашино" (1978), кадры из мультфильма "Каникулы в Простоквашино" (1980), кадры из мультфильма "Зима в Простоквашино" (1984)
Алла Новикова
Алла Новикова
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