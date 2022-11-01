В 90-е ему бы позавидовал каждый: раскрыта участь скрипача из «Кин-дза-дза!»

Когда Георгий Данелия снимал свой легендарный фильм «Кин-дза-дза!», на роль Скрипача он после долгих раздумий и переживаний решил позвать сына своего верного друга и соратника Резо Габриадзе — Левана, который к тому времени уже не первый год трудился ассистентом у своего отца.

Обаятельный скрипач Гедеван Алексидзе влюбил в себя весь Советский Союз, но сам Леван появился в кино еще всего лишь дважды — в фильмах все того же Георгия Николаевича Данелии «Паспорт» и «Орел и решка». Произошло это в 1990 году, а уже через несколько лет Леван Габриадзе переехал в Калифорнию, чтобы научиться там сценарному мастерству. Именно этот шаг и определил всю его дальнейшую жизнь и карьеру.

Проучившись несколько лет на факультете анимационного искусства Калифорнийского университета, Габриадзе по совету своего наставника, режиссера Тимура Бекмамбетова, вернулся в Москву, где и работает по сей день.

За эти годы он снял не один десяток рекламных роликов, принял участие в создании знаменитой франшизы «Елки», а также стал режиссером анимационной ленты «Знаешь, мама, где я был?». Отмеченный многими наградами мультфильм Леван снял по мотивам воспоминаний и рисунков своего знаменитого отца. А для самого Резо Габриадзе сценарий к нему стал последней работой в кино.