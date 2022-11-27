В 80-х от ее красоты сходили с ума все: как сейчас выглядит звезда фильма «В поисках капитана Гранта»

Впервые Тамара Акулова появилась в кино, сыграв в драме «Верой и правдой», но ее подлинным дебютом стала главная роль в фильме «Бедная Маша». 80-е были для Акуловой актерским прорывом – она снялась в таких картинах, как «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Воскресный папа» и «В поисках капитана Гранта».

Но Тамара Акулова не стала одной из забытых звезд прошлого – 65-летняя актриса активно снимается и по сей день и совмещает игру в кино с преподавательской деятельностью.

Сложилась и личная жизнь Акуловой. Артистка замужем вторым браком за режиссером Эльером Ишмухамедовым. У Тамары Акуловой двое взрослых детей – дочь Анна, которая пошла по стопам матери, и сын Дмитрий, получивший две специальности – психология и юриспруденция.