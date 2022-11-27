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Киноафиша Статьи В 80-х от ее красоты сходили с ума все: как сейчас выглядит звезда фильма «В поисках капитана Гранта»

В 80-х от ее красоты сходили с ума все: как сейчас выглядит звезда фильма «В поисках капитана Гранта»

27 ноября 2022 10:15
В 80-х от ее красоты сходили с ума все: как сейчас выглядит звезда фильма «В поисках капитана Гранта»

Много снимается и учит студентов актерскому мастерству.

Впервые Тамара Акулова появилась в кино, сыграв в драме «Верой и правдой», но ее подлинным дебютом стала главная роль в фильме «Бедная Маша». 80-е были для Акуловой актерским прорывом – она снялась в таких картинах, как «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Воскресный папа» и «В поисках капитана Гранта».

Но Тамара Акулова не стала одной из забытых звезд прошлого – 65-летняя актриса активно снимается и по сей день и совмещает игру в кино с преподавательской деятельностью.

Сложилась и личная жизнь Акуловой. Артистка замужем вторым браком за режиссером Эльером Ишмухамедовым. У Тамары Акуловой двое взрослых детей – дочь Анна, которая пошла по стопам матери, и сын Дмитрий, получивший две специальности – психология и юриспруденция.

В 80-х от ее красоты сходили с ума все: как сейчас выглядит звезда фильма «В поисках капитана Гранта»
Фото: кадр из программы "Мой герой" (2022), кадры из фильма "В поисках капитана Гранта" (1985), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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