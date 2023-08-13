Узнаете об этом обмане в «Бриллиантовой руке» и не захотите больше пересматривать

Создатели фильма оскорбительно обошлись с одной из актрис.

Комедия «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая по праву считается классикой советского и мирового кино. Уже не одно поколение зрителей расхваливает картину, отмечая в ней и остроумный сюжет, и талантливую игру актеров. При этом часть зрителей особенно выделяет эпизодическую роль соблазнительницы Анны Сергеевны в исполнении Светланы Светличной.

В кадре героиня Светличной появляется лишь на несколько секунд, но разбивает сердце не только Семена Семеновича, роль которого играет Юрий Никулин, но и миллионов зрителей по всему миру. При этом далеко не все поклонники знают, что Гайдай пошел на обман публики ради эффектных кадров.

Как оказалось, постановщик посчитал голос Светличной недостаточно привлекательным для жрицы любви Анны Сергеевны.

Поэтому он пригласил озвучить ее Зою Толбузину. А композицию «Помоги мне!» пела уже Аида Ведищева.

Решение режиссера оказалось большой неожиданностью для Светличной. Артистка надолго обиделась на Гайдая и посчитала приглашение актрисы озвучки личным оскорблением.