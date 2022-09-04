Ужасный отец? Россиянам раскрыли глаза на Новосельцева из «Служебного романа»

После премьеры двухсерийного фильма «Служебный роман» Андрей Мягков переживал очередной всплеск популярности. Его добрые глаза и неловкие ухаживания растопили сердца миллионов советских женщин. Но на некоторые черты его характера поклонники фильма словно закрывают глаза. На самом деле за ширмой добродушного влюбленного скрывается не очень хороший человек и плохой отец.

Вспомните самое начало фильма. Новосельцев отводит детей в сад и школу, при этом одному дает деньги лишь на напиток вместо полноценного обеда, а другого и вовсе награждает шлепком без всяких предупреждений. Также к зрителям он прямо обращается: «По дороге на службу я избавляюсь от своих шалопаев». Такие выражения, согласитесь, не очень похожи на слова по-настоящему любящего отца. Все это можно было бы объяснить его усталостью и малым заработком, но серьезный разбор сцены у Людмилы Прокопьевны дома точно раскрывает истинное отношение героя к собственным детям.

Мало того, что в этот момент он оставил ребят без присмотра, так еще и никак не отреагировал на то, что они покрасили дверь на кухне. О вероятности того, что сыновья могли надышаться химическими парами, он даже не подумал. Более того, Новосельцев толком и не попытался вернуться домой, после того как дети спустили кошку в водосточную трубу, подвергнув и себя, и животное большой опасности, ведь для этого нужно было выйти на крышу.

Кроме того, Новосельцева можно обвинить в непрофессионализме и нечестности: вместо того, чтобы прислушаться к критике Людмилы Прокопьевны, он идет на обман и притворяется, что ухаживает за ней. Так что, возможно, если бы тон фильма был немного другим, вместо комедии могла бы появиться остросюжетная драма о порочном и хитром лицемере.