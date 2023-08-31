«Ужасно»: этот фильм о легенде СССР возмутил всех, особенно близких звезды

Ничего удивительного в такой реакции нет.

Спортивная драма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» была представлена российскому зрителю осенью 2019 года. Картина была приурочена к 90-летию со дня рождения легенды спорта, а главные роли исполнили Александр Фокин, Алексей Гуськов и Юлия Хлынина.

Амбициозный проект получил поддержку властей страны и поклонников клуба «Динамо», за который долгие годы выступал вратарь. Однако обычные зрители не остались в восторге от фильма. Как отмечала публика, байопик получился скучным и не раскрыл самого Яшина ни как человека, ни как спортсмена.

«Фильм непонятно о чем», «Неинтересно смотреть», «Скучно», — признаются пользователи Сети.

Не оценили драму и близкие голкипера. Как рассказал журналист Сергей Шмитько, вдова Яшина Валентина раскритиковала ленту, посвященную ее мужу.