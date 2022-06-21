Утратил здравый смысл: Масляков знатно проучил Галкина за хамство

Александр Масляков не оставил без ответа колкость Максима Галкина в адрес своего сына. В одном из своих монологов пародист отметил, что наследник телеведущего ничего собой не представляет, довольствуясь лишь громкой фамилией отца.

Масляков сравнил «наезд» с хамством и призвал Галкина обратить внимание на собственные промахи, а не бросаться из одной передачи в другую, высказываясь обо всем подряд:

«Мне кажется, что любовь к себе у него подчас несколько превалирует над здравым смыслом».

В беседе с изданием «АиФ » Александр Васильевич прокомментировал и претензию Юрия Лозы, описавшего КВН как абсолютно бесперспективный проект, который не выпускает в жизнь полезных обществу людей.

«Существую вне семьи»: Орбакайте открестилась от Пугачевой

Константин Эрнст, по словам Маслякова, раскрыл любопытный факт: большая часть развлекательного контента на телевидении создается бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых», так что они смогли применить свои навыки.