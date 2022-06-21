Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Утратил здравый смысл: Масляков знатно проучил Галкина за хамство

Утратил здравый смысл: Масляков знатно проучил Галкина за хамство

21 июня 2022 08:54
Утратил здравый смысл: Масляков знатно проучил Галкина за хамство

Ведущий отреагировал на выпад юмориста.

Александр Масляков не оставил без ответа колкость Максима Галкина в адрес своего сына. В одном из своих монологов пародист отметил, что наследник телеведущего ничего собой не представляет, довольствуясь лишь громкой фамилией отца.

Масляков сравнил «наезд» с хамством и призвал Галкина обратить внимание на собственные промахи, а не бросаться из одной передачи в другую, высказываясь обо всем подряд:

«Мне кажется, что любовь к себе у него подчас несколько превалирует над здравым смыслом».

В беседе с изданием «АиФ» Александр Васильевич прокомментировал и претензию Юрия Лозы, описавшего КВН как абсолютно бесперспективный проект, который не выпускает в жизнь полезных обществу людей.

«Существую вне семьи»: Орбакайте открестилась от Пугачевой

Константин Эрнст, по словам Маслякова, раскрыл любопытный факт: большая часть развлекательного контента на телевидении создается бывшими участниками «Клуба веселых и находчивых», так что они смогли применить свои навыки.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
9 комментариев
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Related video