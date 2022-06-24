«Существую вне семьи»: Орбакайте открестилась от Пугачевой

Кристина Орбакайте всегда считалась одной из самых ответственных и дисциплинированных звезд на российской эстраде. Ее обожают поклонники за то, что она полностью выкладывается на своих выступлениях. Успех у зрителей 51-летняя певица объясняет тем, что следует одному важному правилу.

«Два часа концерта я существую вне семьи», – заявила знаменитость, подчеркнув, что в это время для нее самыми близкими людьми являются зрители. Разумеется, дочь Аллы Пугачевой не забывает и про своих ближайших родственников. По признанию Орбакайте, у них с мужем Михаилом Земцовым даже после 17 лет брака прекрасные отношения. «Когда людям нескучно вместе, тогда и медовый месяц длится всю жизнь», – певица поделилась секретом семейного счастья в интервью порталу «МК Санкт-Петербург ». Она заметила, что люди, дополняющие друг друга, могут рассчитывать на долгий и крепкий союз.

Данелию уличили в скрытой ненависти к русским: дело в «Афоне»

Напомним, что с третьим мужем Орбакайте воспитывает общую дочь Клавдию. Также у артистки есть двое старших сыновей - 31-летний Никита от певца Владимира Преснякова и 24-летний Дени от бизнесмена Руслана Байсарова.