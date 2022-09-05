Утерли нос Голливуду: советский «блокбастер», которому иностранцы предрекли полный провал

Картина «Человек-амфибия» вышла в советский прокат в 1961 году и мгновенно стала настоящим хитом. Режиссер Владимир Чеботарев сделал практически невозможное, согласившись на съемки такой сложности, что от них отказались в Голливуде.

Как оказалось, Уолт Дисней также рассматривал возможность экранизировать роман Александра Беляева. Однако когда внимательно ознакомился с книгой, то понял, как много предстоит работы. К тому же и оборудование было недостаточно совершенным для продолжительных съемок под водой. В итоге знаменитый кинематографист отказался от этой идеи, но советские режиссеры не побоялись принять вызов.

Подобная смелость, как пишет портал «Дом кино», поразила иностранных коллег. Как писали американские СМИ, Чеботарева ждет неминуемый провал, ведь режиссеры СССР не только не снимали под водой, но и их камеры не подходили для такой работы. Однако постановщику удалось справиться с поставленной задачей. У Чеботарева получился один из самых ярких фильмов того периода, который удивил не только советского, но и более искушенного иностранного зрителя. Этим фильмом постановщик смог доказать все свое мастерство и заслужил уважение заграничных коллег.