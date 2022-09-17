Успешная карьера и пустая жизнь: почему у главной «Шурочки» СССР не было детей

Советская актриса Лидия Смирнова сыграла множество ярких ролей в кино – докторша в «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», сваха Акулина Гавриловна в «Женитьбе Бальзаминова», но прославила ее роль Шурочки в музыкальной комедии «Моя любовь». Мало кто знает, чего актрисе стоил ее звездный прорыв.

На момент съемок картины «Моя любовь» Смирнова была беременна – производство фильма было под угрозой.

И тогда Лидия Смирнова приняла роковое решение – она выбрала карьеру и пошла на аборт. Но операция стоила актрисе бесплодия.

Друг Смирновой, Сергей Чернышов, рассказал программе «Центральное телевидение», что звезда «всю жизнь тосковала по детям», но обзавестись наследниками ей так и не удалось.