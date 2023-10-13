«Урод»: располневшую Белоснежку из «9 роты» секс-символом не назовешь

Когда Ирина Рахманова получила деловое предложение от Федора Бондарчука, то уже имела опыт работы в кино. Но именно картина режиссера «9 рота», в которой артистка сыграла Белоснежку, стала ее звездным часом. Сегодня актриса по-прежнему много снимается, хоть ее внешность и поменялась не в лучшую сторону.

Знаменитость с ужасом вспоминает о той травле, которая обрушилась на нее после выхода картины. В одном из эпизодов она снималась полностью обнаженной перед несколькими мужчинами. Восхищения от публики было не дождаться.

«Так и писали: „Она урод“», — рассказала звезда в одном из интервью.

Идеальной красоткой Рахманова действительно никогда не была, но молодость, очарование и стройность помогли ей занять свое место под солнцем. Но теперь от всего этого и следа не осталось. За последние годы экранная Виола Тараканова сильно поправилась. Секс-символом ее точно не назовешь.